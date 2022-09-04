أكد المزارع محمد باحصي أن سعر 200 جرام من فاكهة التنين النادرة يصل إلى 50 ريالًا؛ بسبب فوائدها الصحية.

فيديو | المزارع محمد باحصي: يصل سعر 200 جرام من فاكهة التنين النادرة إلى 50 ريالا بسبب فوائدها الصحية.. ونجحت في زراعتها بجازان #الراصد pic.twitter.com/3r6V5sSfCJ — الراصد (@alraasd) September 4, 2022

وقال المزارع باحصي في حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: إنه نجح في زراعة تلك الفاكهة النادرة في جازان.

قيمة صحية كبيرة:

وتابع أن نسبة السكريات في فاكهة التنين منخفضة، ولكن القيمة الغذائية لها عالية ولها قيمة صحية كبيرة، وهي لا زالت فاكهة غريبة في المملكة.