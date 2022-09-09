أعلن موقع الفيديوهات “يوتيوب” تقديم مجموعة من المزايا الجديدة للمبدعين والمؤسسات التي تستخدم خدمته في التعليم.

مشغل فيديو:

أولى تلك الميزات في “يوتيوب” هي “مشغل فيديو” قابل للتضمين لتطبيقات تعليمية تزيل الإعلانات، والروابط الخارجية والتوصيات حتى يتمكن المستخدمون من المشاهدة دون وجود أي شيء يشتت انتباههم.

شركاء محددون:

والمشغل الخالي من الإعلانات سيكون مفتوحًا في البداية لشركاء محددين، بما فيهم شركات تكنولوجيا التعليم مثل “EDpuzzle” و””Google Classroom و Purdue University”” وPurdue Global””.

ميزة أخرى، أعلن “يوتيوب” عن إطلاقها، وهو تقديمه لأدوات جديدة لصانعي المحتوى الذين يقومون بإنشاء محتوى تعليمي على النظام الأساسي، بما في ذلك طرق فرض رسوم على المشاهدين مقابل مقاطع الفيديو الخاصة بهم.