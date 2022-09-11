أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عن بعض المزايا الجديدة في النظام الجديد للآيفون iOS 16، والتي تحمل العديد من الفوائد للمستخدم.

عندك آيفون؟

إذاً يهمّك جداً معرفة مزايا النظام الجديد للآيفون iOS 16!

في هذا المقطع أهم المزايا الي يهمك معرفتها عنه لتستفيد من التحديث الجديد بشكل أكبر: pic.twitter.com/oKDvf0CF0i — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) September 7, 2022

مزايا عديدة:

وأوضح الحمادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن الميزة الأولى هي تغيير شاشة القفل، حيث أصحبت شاشة القفل جديدة، وتم إضافة عناصر جديدة، ويمكن تغيير الخلفية بشكل سهل.

وأضاف أنه تم أيضًا إضافة خاصية أبل باي لبعض التطبيقات الأخرى، ومنها على سبيل المثال إلى تطبيق كروم، وكانت في السابق في تطبيق سفاري فقط.