أكد صالح الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، أن العقد الإلكتروني الموحد يضمن للمستأجر الحصول على سيارة مرخصة وسليمة.

صالح الزويد – المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل: العقد الالكتروني الموحد يضمن للمستأجر الحصول على سيارة مرخصة وسليمة، ويضمن للمؤجر حقوقه من المستأجر@alzowayeed#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MNrr6Ki9Vm — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 6, 2022

وشدد الزويد، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، على أن العقد الإلكتروني يضمن للمؤجر حقوقه من المستأجر.

ضمان للطرفين:

ولفت إلى أن المؤجر يضمن من خلال العقد الإلكتروني أن يستفيد بالتحقق المباشر من جانب المستأجر وكذلك التزاماته المالية.