مزحة بذيئة تطيح بمسؤول في آبل

غادر أحد كبار المسؤولين التنفيذيين شركة آبل، بعد ظهوره في فيديو على تيك توك مبديًا كلامًا غير لائق ومسيئًا للنساء. تعليقات: وأطلق توني بليفينز، نائب رئيس المشتريات في آبل، التعليقات غير المسؤولة، التي استوحاها من فيلم “آرثر” عام 1981 – في حوار مع أحد صانعي المحتوى على تيك توك وإنستغرام يدعى دانيال ماك، المعروف بسؤاله أصحاب السيارات الفاخرة عما يفعلونه من أجل “لقمة العيش”. وبحسب ما ورد، تم تصوير المقطع خلال معرض سيارات في كاليفورنيا في 18 أغسطس، وتمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل سبتمبر، حيث حقق ما يقرب من 142000 إعجاب على تيك توك. تحقيقات: علمت إدارة شركة آبل بالتصريحات غير اللائقة، وتم فتح تحقيق داخلي حيث تم إعفاء بليفينز من قيادة فريقه المكون من مئات الموظفين، بحسب ما قالته مصادر مطلعة على الأمر لوكالة “بلومبرغ”. وأكد متحدث باسم شركة آبل للوكالة يوم الخميس، أن بليفينز في طريقه للمغادرة. واعتذر بليفينز عن التصريحات البذيئة في بيان بعث به لـ “بلومبرغ”. وقال: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعتذر بصدق لأي شخص شعر بالإهانة من محاولتي الخاطئة للفكاهة”. وأفادت بلومبرغ بأن بليفينز عمل مع الشركة لمدة 22 عامًا، وكان واحدًا من حوالي 30 تنفيذيًا يقدمون تقارير مباشرة إلى الرئيس التنفيذي تيم كوك.ش

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