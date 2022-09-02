بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، قيادة منطقة المدينة المنورة، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، وذلك في إطار برنامج “معًا” الذي يهدف إلى تحقيق أفضل الممارسات في بيئة العمل بالوزارة.

برنامج تطوير وزارة الدفاع:

وخلال الزيارة، استمع البياري لإيجاز عن قيادة منطقة المدينة المنورة، فيما قدّم إيجازًا عن برنامج تطوير وزارة الدفاع، وإيضاح منجزاته وسير تقدمه وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها في المبادرات المرتبطة به.

جولة تفقدية:

كما قام بجولة تفقدية على مرافق مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة في المدينة المنورة، حيث اطلع على التجهيزات الخاصة بالمستشفى، ودشن عددًا من الخدمات الإلكترونية فيه، والتقى بمنسوبي المستشفى، وأطلعهم على خطط الوزارة الطموحة في مجال الخدمات الصحية واستمع إلى ملاحظاتهم.