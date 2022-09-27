مساعي توزع المواد الغذائية لـ 196 مستفيدًا

اختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم الثلاثاء توزيع تمر على مستفيدي الجمعية ، بالإضافة الى توزيع بطاقات غذائية ، وبفضل الله بلغ عدد المستفيدين 196 مستفيد/ة
تلبية الاحتياجات
ويأتي ذلك في إطار جهود الجمعية المستمرة لسد حاجة الأسر وادخال الفرح والسرور عليهم. وأشارت المدير التنفيذي للجمعية عائشة العيوني أن المجتمع السعودي مجتمع مبادر في تقديم العون والدعم ، ولها انعكاسات إيجابية كبيرة.
وأكدت العيوني أن جمعية مساعي تُعد من الجمعيات الرائدة و النشيطة في مجال العمل الخيري والإنساني ، مقدمة شكرها وتقديرها لجميع الجهات الداعمة للجمعية والتي تستهدف فئات الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل وتقديم المساعدات لهم.
جمعية مساعي النسائية
يُذكر أن جمعية “مساعي” النسائية الخيرية هي إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.