Icon

إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية Icon فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى Icon وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي Icon الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى Icon شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
لسد حاجة الأسر وإدخال الفرح والسرور عليهم

مساعي توزع المواد الغذائية لـ 196 مستفيدًا

2022-09-27 الساعة 5:26
مساعي توزع المواد الغذائية لـ 196 مستفيدًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

اختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم الثلاثاء توزيع تمر على مستفيدي الجمعية ، بالإضافة الى توزيع بطاقات غذائية ، وبفضل الله بلغ عدد المستفيدين 196 مستفيد/ة

تلبية الاحتياجات

ويأتي ذلك في إطار جهود الجمعية المستمرة لسد حاجة الأسر وادخال الفرح والسرور عليهم. وأشارت المدير التنفيذي للجمعية عائشة العيوني أن المجتمع السعودي مجتمع مبادر في تقديم العون والدعم ، ولها انعكاسات إيجابية كبيرة. وأكدت العيوني أن جمعية مساعي تُعد من الجمعيات الرائدة و النشيطة في مجال العمل الخيري والإنساني ، مقدمة شكرها وتقديرها لجميع الجهات الداعمة للجمعية والتي تستهدف فئات الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل وتقديم المساعدات لهم.

جمعية مساعي النسائية

يُذكر أن جمعية “مساعي” النسائية الخيرية هي إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود. جمعية مساعي
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دراسة غير متوقعة عن أسماك القرش وافتراس...
غرائب

دراسة غير متوقعة عن أسماك القرش وافتراس...

غرائب
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء وحدة خدمات...
السعودية اليوم

وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء وحدة خدمات...

السعودية اليوم
خريف حار في أبرد منطقة بالعالم
العالم

خريف حار في أبرد منطقة بالعالم

العالم
تصاعد الأوضاع في العراق وقصف بالآربيجي للمنطقة...
العالم

تصاعد الأوضاع في العراق وقصف بالآربيجي للمنطقة...

العالم
مشكلة صفاء تزعج ريهام سعيد على الهواء
حصاد اليوم

مشكلة صفاء تزعج ريهام سعيد على الهواء

حصاد اليوم
36 ألف صاعقة تضرب بريطانيا في 12...
العالم

36 ألف صاعقة تضرب بريطانيا في 12...

العالم
البوليفارد يكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

البوليفارد يكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني

السعودية اليوم
بوتين يعلن التعبئة العامة
العالم

بوتين يعلن التعبئة العامة

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه