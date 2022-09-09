نجح المستثمر في المحتوى الرقمي ناصر العودة في تحقيق حلمه في وقت وجيز وتحت سقف مشروع واحد.

#من_السعودية | ناصر العودة.. استطاع أن يحقق حلمه في وقت وجيز وتحت سقف مشروع واحد. #قناة_السعودية pic.twitter.com/Jkalz6I0E3 — قناة السعودية (@saudiatv) September 9, 2022

أصحاب الخبرة:

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت “العودة” إلا أنه استطاع التغلب عليها مستعينًا بأصحاب الخبرة والطموحين، بحسب ما قال في تصريحات إلى قناة السعودية.

وتابع المستثمر في المحتوى الرقمي أن الفكرة جاءته في عام 2017م بأن الوقت حان للانتقال من موظف إلى مستثمر في التسويق الإلكترونين مشيرًا إلى أنه تعرف على شباب سعودي سبقوه في مجال الاستثمار بالمحتوى الرقمي، وأخذ منهم الأشياء والأمور الهامة لبداية مشروعه، والذي لم يحقق ربحًا إلا بعد فترة من العمل.

اعتماد على شيئين:

وأوضح العودة أنه اعتمد في مشروعه على شيئين؛ الأول هو الاستعانة بأشخاص يفهمونه وذوي خبرة، وأن نصف الفريق الذي يعمل لديه هم أكثر منه خبرة وشهادة وأكثر منه تعلمًا، أما الشيء الثاني فهو الاستعانة بأشخاص حالمين وطموحين، مشيرًا إلى أن لديه مديري أقسام بدأوا حياتهم متدربين بالمشروع عندما كانوا طلابًا.