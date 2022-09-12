أكد المستشار الأسري ناصر الجميعة، أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لهم تأثير على سلوكيات الجيل الجديد أكثر من الأفلام والمسلسلات.

وأضاف الجميعة، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن منصة “تيك توك” بها أشياء مهولة جدًّا يستغرب كيف يشاهدها الأطفال.

معيار الصح والخطأ:

ولفت إلى أن معيار الصح والخطأ يختلف نسبيًّا من أسرة لأخرى، ولهذا يجب أن نطور وسائلنا للتواصل مع الجيل الجديد.

ورأى أن عدم القدرة على الصبر، والانعزال عن الأسرة، أبرز سمات “جيل الألفين”، موضحًا أن الدراسات كشفت أن نسبة من 1.5% إلى 2% لديهم استعداد للميول الجنسية الشاذة.