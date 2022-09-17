أكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لن تسلم السلطة إلا لحكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة.

شعب السودان أمانة

وقال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان، إن السودان شعبه وأرضه، أمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مضيفًا أن هذه الأمانة لن تسلم إلا لمن يختاره الشعب السوداني.

وأكد أبو هاجة أنه لا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع اليد، والفهلوة السياسية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة مسؤولة بنص قانونها ودستور البلاد عن حماية أمن واستقرار هذا البلد.

خروج المؤسسة العسكرية من السياسة

وشدد على الالتزام بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وهذا أمر ذكره البرهان منذ 4 يوليو، كما تلتزم القوات المسلحة أيضًا بأن تكون حكومة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية ولا تخضع لأي محاصصات.

كما أكد مسستشار البرهان الالتزام بأن يكون ذلك بالتوافق بين جميع القوى السياسية، مشددًا بالقول “لن نسلم السلطة إلا لحكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة”.