رجح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، ظهور إصابات جديدة بجدري القردة في البلاد.

وقال عوض تاج الدين، في مداخلة عبر قناة “الحدث”: إن جدري القردة يشبه الوباء ولكن بأعداد قليلة.

وأوضح أن أعراض المرض عبارة عن حرارة ورشح وطفح جلدي في الجسم”، مؤكدًا أن المرض يستغرق 3 أسابيع ثم ينتهي.

سبب المرض:

وأضاف أن سبب المرض مرتبط بتعدد العلاقات الجنسية والاحتكاك والتلامس المباشر، مؤكدًا أن الحالة التي تم رصدها بجدري القرود في مصر من المترددين على إحدى الدول الأوروبية، وأنه من المحتمل ظهور حالات أخرى بجدري القرود.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء الماضي عن رصد إصابة بجدري القردة، وتم عزل المصاب في أحد المستشفيات، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 42 عامًا، وزار إحدى الدول الأوروبية.