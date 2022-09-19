قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، المستشار في رئاسة الجمهورية المصرية للشؤون الصحية: إن وفيات فيروس كورونا في مصر “وصلت إلى صفر”، وأن الوضع أصبح مطمئنًا للغاية.

إصابات قليلة للغاية:

وأوضح تاج الدين، في تصريحات لقناة “الحدث اليوم”، أن الإصابات بكورونا “أصبحت قليلة للغاية.. الموجة الأخيرة من كورونا في مصر كانت ضعيفة للغاية والفيروس أصبح ضعيفًا”.

حالات الإنفلونزا:

وأشار إلى ارتفاع محتمل في حالات الإنفلونزا والسعال مع دخول موسم الشتاء والمدارس والجامعات الأمر الذي يتطلب تطعيمًا موسميًّا للإنفلونزا وهو يشبه تطعيم كورونا ولا يمنح مناعة كاملة.