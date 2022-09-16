أكد المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي أن التنمر ظاهرة انتشرت في المدارس وعلى وزارة التعليم وضع برنامج للحد منها.

فيديو | المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي: التنمر.. ظاهرة انتشرت في المدارس وعلى وزارة التعليم وضع برنامج للحد منها#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/qjbKaXRQVD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 16, 2022

برنامج للوقاية من التنمر:

وتابع الحمادي أن التنمر تسبب في وقوع حوادث قتل وإصابات في المدارس خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الدراسات المسحية أكدت وجود تنمر بين الطلاب في المدارس، موضحًا أنه على الجهات المعنية وضع برنامج خاص للوقاية من التنمر وحماية الطلاب والطالبات ليكونوا في بيئة مدرسية آمنة.

نسبة خطيرة:

وأضاف أن حالات التنمر خطيرة ومركز الملك عبدالله للأبحاث أكد أن 47% من الأطفال يتعرضون للتنمر، سواء اللفظي أو الجسدي، والموضوع الآن أصبح ظاهرة تستوجب الحل السريع بالقوانين واللوائح.