يعد مستشفى شركة التابلاين بعرعر من أبرز المنشآت التي أنشأتها الشركة والذي قدم خدمات صحية وطبية للسكان وللقاطنين في الصحراء القريبة من مدينة عرعر، ويعد المستشفى نقلة نوعية صحية بالمنطقة.

طراز التابلاين

وبالرغم من مرور عشرات السنوات على توقف العمل بمستشفى التابلاين، وأصبح تحت مسؤولية وزارة الصحة التي تتولى تشغيله حاليًا، إلا أن أهالي عرعر الذين عاصروه لازالوا يستذكرون مستشفى التابلاين الذي حافظ على طرازه القديم والذي أنشأته الشركة.

مستشفى الجامعة الأمريكية

ويرتبط مستشفى التابلاين الذي أنشأته الشركة في عرعر عام ١٩٥١م بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث كان المستشفى علامة فارقة في عرعر، وكان له دور هام في توفير الرعاية الصحية للمنطقة بشكل عام، ويدار بطاقم طبي ذي مستوى عالٍ ، ويملك مختبراً على أعلى المستويات وتُجرى فيه أصعب العمليات الجراحية ويتم التحويل إليه من داخل المملكة.