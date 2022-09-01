أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي الشبكات.

المؤهلات والخبرات:

درجة الدبلوم أو في تقنية شبكات الحاسب أو الدعم الفني أو ما يعادله.

أو درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية شبكات الحاسب أو الدعم الفني.

خبرة لا تقل عن (4) سنوات مع الدبلوم، وسنتين مع البكالوريوس

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2022م.

يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة التوظيف:

تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد.

كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search).

اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).

رابط التقديم – (اضغط هنا).