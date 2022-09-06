أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– تكنولوجيا الفيزيولوجيا العصبية EEG
EEG Neurophysiology Tech
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى لدرجة الدبلوم في الفسيولوجيا العصبية أو مجال ذي صلة.
- الترخيص المهني الحالي لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- الخبرة في مجال ذي صلة.
معرفة تخصصية:
- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة ، والطلاقة في اللغة العربية ستكون مفيدة.
- صحة عامة جيدة ، قادرة على العمل لساعات طويلة تحت الضغط ، والعزلة وعلى ارتفاعات عالية ، والتنقل ، وقرب حدة البصر وعدم وجود مشاكل سمعية غير مصححة.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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