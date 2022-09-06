أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي: – تكنولوجيا الفيزيولوجيا العصبية EEG EEG Neurophysiology Tech