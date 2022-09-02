كتبت الدكتورة مستورة العرابي، الشاعرة والناقدة والأكاديمية بجامعة الطائف، قصيدة شعرية ترحيبًا بزيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، إلى المحافظة لرعاية حفل نادي الفروسية.

وحملت القصيدة عنوان “يزهو بك الطائف الأحلى”، حيث جاء في نصها ما يلي:

نص القصيدة:

يزهو بك الطائف الأحلى ويزدهرُ *** لا عذر للشعر أنتَ الغيم والمطرُ

يا خالد الفيصل الخلّاق كيف لنا *** ألا نفيض ويندى ذكرك العطِرُ

جئنا نحيّيك لم نعثر على لغةٍ *** تليق لكننا نرجــــو ونبتكــــرُ

جئنا نحيّيك أضواءً مســـافرةً *** وفي مقامك يحلو الضوء والسفرُ

الطائف الآن إنسانًا وأغنيةً *** هفا إليك.. وحنّ الماء والشجرُ

(شهار) يعرفُ كم دوّنت سيرته *** على الحمام الذي غابت به الصورُ

(الورد) يضحك (والمثناةُ) شاخصةٌ *** وفي (الهدا) منك هذا العزُّ والظفرُ

وفي (عكاظ) مواويلٌ معتّقةٌ *** تُضيء باسمك والتاريخ يُختصرُ

أقمت مجدًا وفي عينيك مملكةٌ *** أعزّها الله لا خوفٌ ولا بطـــرُ

وكنت تمضي (سعوديّ) الهوى طرِبًا *** ولا يُـــلام على أنوارهِ القمــرُ

يا (دايم السيف) جئنا ملء أضلعنا *** أرواحنا الحبّ والإجلال والفِكرُ

يا سيد الشعر ما زالت قصائدنا *** تحاول اللغة العليا وتعتذرُ

خذنا كما نحن أرواحًا محلّقةً *** تقولنا الأرض والآمال والزّهَرُ

إنّ المهابة أن نبقى على حذرٍ *** إلا مع الحب قد لا ينفع الحذرُ

الفيصل يرعى الحفل:

ويرعى الأمير خالد الفيصل تنظيم نادي سباقات الخيل، أسبوعه السباقي الحادي عشر الذي يستمر لمدة 3 أيام على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.

وتتضمن السباقات عددًا من الأشواط المهمة والمصنفة دوليًّا، في مقدمتها شوط كأس جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز المصنف بدرجة ليستد من قبل الاتحاد الدولي، والمخصص للخيل العربية الأصيلة بعمر ثلاث سنوات على مسافة 1600م، وسيحصل فيه الفائز على جائزة قدرها مليون ريال، إضافة إلى شوط كأس عكاظ مفتوح الدرجات لثلاث سنوات فأكثر بجائزة مقدارها 700 ألف ريال.