اقتحمت عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، المصلى الغربي لـ المسجد الأقصى، سامحة للمستوطنين دخول باحاته لأداء طقوسًا تلمودية، في ظل ممارسات استفزازية لمشاعر المسلمين.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

كما أشار مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلا عن شهود عيان إلى أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا المصلى القبلي وتجولوا فيه بشكل استفزازي.

النفخ في القرن

وقام أحد المستوطنين بالنفخ نفخ في القرن (الشوفار) داخل ‫المسجد الأقصى‬ عبر تطبيق على هاتفه المحمول، وهو طقس ممنوع على اليهود القيام به داخل المسجد.

يذكر أن شرطة الاحتلال تتواجد في باحات الأقصى بشكل دائم بهدف مراقبة تحركات المصلين وتأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى.

كما يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

