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عبرت عن سعادتها باليوم الوطني

مسنّة سعودية تحمل السيف وتتفاعل مع العرضة

2022-09-25 الساعة 1:51
مسنّة سعودية تحمل السيف وتتفاعل مع العرضة
المواطن - الرياض

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ظهرت مسنة سعودية في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدته صحيفة “المواطن“، وهي تؤدي العرضة السعودية، خلال احتفالات اليوم الوطني ال 92 .  

عفوية وبساطة

وتحت شعار “هي لنا دار” ظهرت السيدة في فيديو بكل عفوية وبساطة، وهي تحمل السيف وتفاعلت مع تمايل رجالات العرضة الذين راحوا يرددون الأهازيج الوطنية الشهيرة وسط قرع الطبول في جو من البهجة والسعادة.

العرضة السعودية

يذكر أن العرضة عبارة عن رقصة شعبية، انطلقت بداية كإحدى أهازيج الحروب، إلا أنها أصبحت لاحقا تؤدى خلال الاحتفالات والأعياد، وفيها يتم إنشاد أبيات عديدة من الشعر ، يليها رقص بالسيوف، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول. وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، فيما تمتد الاحتفالات الشعبية لعدة أيام في جميع مناطق المملكة
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