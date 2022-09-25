مسنّة سعودية تحمل السيف وتتفاعل مع العرضة

المواطن

فيديو متداول لمسنّة سعودية خلال تفاعلها مع العرضة #السعودية ضمن احتفالات #اليوم_الوطني_السعودي_92 pic.twitter.com/5t3wZftoIe — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 24, 2022

عفوية وبساطة

العرضة السعودية

ظهرت مسنة سعودية في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدته صحيفة ““، وهي تؤدي العرضة السعودية، خلال احتفالات اليوم الوطني ال 92 .وتحت شعار “هي لنا دار” ظهرت السيدة في فيديو بكل عفوية وبساطة، وهي تحمل السيف وتفاعلت مع تمايل رجالات العرضة الذين راحوا يرددون الأهازيج الوطنية الشهيرة وسط قرع الطبول في جو من البهجة والسعادة.يذكر أن العرضة عبارة عن رقصة شعبية، انطلقت بداية كإحدى أهازيج الحروب، إلا أنها أصبحت لاحقا تؤدى خلال الاحتفالات والأعياد، وفيها يتم إنشاد أبيات عديدة من الشعر ، يليها رقص بالسيوف، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول. وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، فيما تمتد الاحتفالات الشعبية لعدة أيام في جميع مناطق المملكة