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مسيرة حافلة لـ يوسف البنيان وزير التعليم الجديد

2022-09-27 الساعة 9:04
مسيرة حافلة لـ يوسف البنيان وزير التعليم الجديد
المواطن - الرياض

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صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، حيث تم تعيين يوسف بن عبدالله البنيان وزيرًا للتعليم.

مسيرة مميزة: 

ويوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك، وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1987، ودرجة الماجستير في الإدارة الصناعية عام 1996. وشغل البنيان منصب مدير عام وسطيات النسيج في المركز الرئيس لشركة سابك بالرياض خلال الفترة (2007- 2008)، ومدير عام شركة سابك الأمريكيتين في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة (2005- 2007)، ومدير عام شركة سابك آسيا الباسيفيك خلال الفترة (2002- 2005)، ثم شغل نائب للرئيس التنفيذي للكيماويات ومنصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة سابك في فبراير 2008، ثم عمل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في 11 يناير 2015، ثم وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك بتاريخ 14 فبراير 2015 على تكليف البنيان بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارًا من 15 فبراير 2015.

مناصب عديدة: 

وتولى البنيان العديد من المناصب منها الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك منذ 2015، ورئيس مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) منذ فبراير 2015، ورئيس مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) منذ يناير 2015، وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للحديد والصلب، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) منذ مايو 2015 وأخيرًا رئيس مجلس إدارة لجنة مصنعي البتروكيماويات حتى 2022 ثم وزيرًا للتعليم.  
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