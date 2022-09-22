شاركت المديرية العامة للدفاع المدني في فعاليات وزارة الداخلية “عز الوطن”، احتفالًا باليوم الوطني الـ92، في يومها الأول بواجهة الرياض.

مشاركة الدفاع المدني

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع “تويتر”، عدة صور ترصد المشاركة المميزة خلال فعاليات وزارة الداخلية، حيث شهد ميدان العرض وضع سيارات إطفاء الحريق التي تهافت على الكبار والصغار لالتقاط الصور بجانبها، فضلًا عن تطبيقات تحاكي الفرضيات والأعمال التي تقدمها.

فعاليات متنوعة

وشهدت المملكة انطلاق الاحتفال باليوم الوطني 92 الذي يحل غدًا الجمعة، حيث يتم تقديم احتفالات ضخمة وعروض وفعاليات متنوعة بهذه المناسبة

ويأتي شعار اليوم الوطني السعودي لعام 1444هـ تحت عنوان”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.