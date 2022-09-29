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مشاركة هيئة التراث بمعرض الحرف بمارسيليا

2022-09-29 الساعة 7:13
مشاركة هيئة التراث بمعرض الحرف بمارسيليا
المواطن - الرياض

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كشفت داليا اليحيا، مدير عام قطاع الحرف اليدوية في هيئة التراث، تفاصيل مشاركة وزارة الثقافة لأول مرة في معرض المنتجات الحرفية الدولي بمدينة مارسيليا بفرنسا. وأوضحت اليحيا خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن هيئة التراث تتمثل مشاركتها في هذا المعرض بالتعريف بالتراث السعودي والحرف اليدوية من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى أنه تم مشاركة البيوت الحرفية وهي إحدى مبادرات الهيئة.

صناعة الحرف 

ولفتت إلى أن المشاركة تركزت أيضًا على تعريف الزوار بكيفية صناعة الحرف السعودية والخامات الطبيعية المستخدمة فيها. وتم تقسيم الجناح السعودي إلى مجموعة من الحرف ذات الطابع التاريخي توارثها الحرفيون أبًا عن جد، مثل فن القط العسيري، الأعمال الخشبية والخزف والسعف وإنتاج الطبول والخط العربي الذي جذب اهتمام الفرنسيين والعرب المقيمين بفرنسا. وتستمر مشاركة المملكة بجناحها الوطني في هذا المعرض حتى 3 أكتوبر المقبل.

إبراز تراث المملكة

وتسعى هيئة التراث من مشاركتها في هذه الفعالية الدولية إلى إبراز التراث السعودي بتاريخه وأصالته وجمال فنونه على الصعيد العالمي، وتمكين الحرفيين والحرفيات السعوديين ودعمهم من خلال تعزيز حضورهم في المحافل الدولية، وتعميق التبادل الثقافي الدولي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل الاحتفاء بالتراث الوطني وحفظه وصوْنه.
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