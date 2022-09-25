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الرياضة
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بعد التعاقد معه

مشاري القرني: موسيماني سيقود الأهلي لـ الآسيوية

2022-09-25 الساعة 5:45
مشاري القرني: موسيماني سيقود الأهلي لـ الآسيوية
المواطن - محمد سمعه

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أثنى المعلق الرياضي مشاري القرني على تعاقد النادي الأهلي مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لـ الأهلي المصري.   وكان أحد جماهير أهلي جدة قال لـ مشاري القرني عبر “تويتر” : ” مازال صوتك يرن في أذني، هُدمت القلعة”. فرد مشاري قائلًا: ” مع قدوم موسيماني صدقني سيأتي اليوم الذي أُعلق فيه على الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا، وسيفوز الراقي معه بالبطولة، وحينها سأقول بأن آسيا أصبحت تحت حكم القلعة الخضراء، تذكر ذلك، إن أحيانا الله”. ويستعد المدرب الجنوب إفريقي لتولي مسؤولية تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعد إعلان إدارة وليد معاذ التعاقد معه دون الكشف عن مدة العقد. وسيتولى موسيماني مهمة أول قيادة مباريات الأهلي بداية من الأربعاء بعد المقبل الموافق الخامس من أكتوبر، حيث يواجه الراقي فريق جدة في الجولة السادسة من بطولة دوري يلو. موسيماني

إنجازات موسيماني

ويُعد المدرب صاحب الـ58 عامًا واحدًا من أنجح المدربين في القارة الإفريقية حيث فاز بـ 5 ألقاب في دوري جنوب إفريقيا مع نادي ماميلودي صن داونز، فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 مع صن داونز على حساب الزمالك المصري، فاز بلقب كأس السوبر الإفريقي عام 2017 مع صن داونز. ومع الأهلي المصري حقق أرقامًا وبطولات مميزة للمارد الأحمر مثل الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا عامي 2020 و 2021 ولقب كأس السوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة واحدة، والفوز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية عامي 2020 و 2021.  
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