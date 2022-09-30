مشاط: منصة نسك موجهة للعالم

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن منصة نسك عبارة عن منصة إلكترونية متكاملة، موجهة لضيوف الرحمن داخل وخارج المملكة. الأولى من نوعها: وتابع نائب وزير الحج خلال تصريحات إلى قناة السعودية، أن منصة نسك هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وأنها ليست موجهة لضيوف الرحمن من داخل المملكة فقط، لكنها موجهة لجميع العالم. وأضاف أن منصة نسك بها نقلة نوعية لجميع الخدمات التي كانت تقدم من وزارة الحج والعمرة، أو من القطاعات الأخرى التي كانت تقدم الخدمة لضيوف الرحمن. وتابع نائب وزير الحج: أن المنصة تسهل القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والحصول على تأشيرة القدوم للعمرة أو للزيارة. إطلاق نسك: يذكر أن وزارة الحج والعمرة أطلقت منذ أيام، المنصة الحكومية الموحدة نسك، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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