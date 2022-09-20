في مشهد إيماني بديع، توافدت الحشود على الحرم المكي، لأداء صلاة فجر اليوم الثلاثاء، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية.

فيديو | وسط أجواء إيمانية وروحانية.. مشاهد من صلاة فجر اليوم من الحرم المكي #الإخبارية pic.twitter.com/inUCp7Tg9P — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 20, 2022

مشاهد إيمانية من الحرم المكي

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مشاهد من صلاة فجر اليوم من الحرم المكي، إذ ظهر زوار بيت الله الحرام مصطفين بشكل بديع لأداء الصلاة وسط أجواء إيمانية وروحانية.

وهيأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته، للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، مما مكن وفود الرحمن من أداء عباداتهم بكل راحة وأمان.