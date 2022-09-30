مشاهد إيمانية من صلاة الفجر

فيديو | روحانية المكان وعظمة المشهد..



مشاهد من صلاة الفجر في الحرم المكي#الإخبارية pic.twitter.com/YbN4XYUnLp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2022

مشاهد إيمانية

توافدت الحشود على الحرم المكي، لأداء صلاة فجر اليوم الجمعة، وسط منظومة أمنية وخدمية متكاملة.ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مشاهد من صلاة فجر اليوم بالحرم المكي، إذ ظهر زوار بيت الله الحرام مصطفين بشكل بديع لأداء الصلاة وسط أجواء إيمانية وروحانية تعكس عظمة المشهد. وهيأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته، للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، مما مكن وفود الرحمن من أداء عباداتهم بكل راحة وأمان.