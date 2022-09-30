مشاهد جوية للرياض ليلًا

مشاهد جوية للعاصمة #السعودية #الرياض التي يقطنها نحو 7.5 ملايين نسمة، وتشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي للمملكة

⁦@H_alsufayan pic.twitter.com/icxsORpGvl — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 30, 2022

50% من الاقتصاد

أظهرت مشاهد جوية مدينة الرياض عاصمة المملكة، والتي يقطنها نحو 7.5 ملايين نسمة، حيث تعد أكبر مدن السعودية.وحسب ما نشرته قناة “العربية”، وثقت لقطات من الجو شكل مدينة الرياض ومساحتها ليلًا، والتي تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي للمملكة.