استضافة جامعة كانبرا في العاصمة الأسترالية فعالية Moonlit Markets ضمن احتفالات الثقافات المتعددة التي تقيمها الجامعة هذا العام، والتي تم تخصيصها للتعريف بثقافات الدول والشعوب وعاداتهم وتقاليدهم الغذائية من خلال دعوة عدد من السفارات والجمعيات المجتمعية للجاليات الأجنبية المقيمة في أستراليا.

عام القهوة السعودية

وبدورها شاركت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا بجناح “عام القهوة السعودية ٢٠٢٢م” الذي عرفت من خلاله عن القهوة السعودية وطريقة تحضيرها واختلافها بين مناطق السعودية المختلفة.

ولاقى الجناح السعودي إقبالًا كبيرًا جدًا من حضور الاحتفال وزيارات خاصة من عدد من السفراء والدبلوماسيين يتقدمهم عميد السلك الدبلوماسي في أستراليا سعادة سفير مملكة الأردن الدكتور علي كريشان وسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السيد عبدالله السبوسي.

أنواع متعددة في مختلف المناطق

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أطلقت على هذا العام ٢٠٢٢م اسم “عام القهوة السعودية”، والذي من خلاله تسعى للتعريف بأهمية القهوة السعودية وتسليط الضوء عليها وعلى أنواعها المتعددة في مختلف مناطق السعودية وبالفروقات بين النكهات المضافة للقهوة، إلى جانب التعريف بالبن الخولاني السعودي وأماكن وجوده بالمملكة وأهم مميزاته ورمزيتها الثقافية المتأصلة في المجتمع السعودي والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمظاهر الكرم والضيافة.