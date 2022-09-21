من حسن الحظ، أن الشاي الأخضر يوجد في متناول اليد، حيث يساعد بشكل كبير على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، والتي يمكن أن تصيب الإنسان بانسداد الشرايين وعدد من المشكلات الصحية الخطيرة.

وأظهرت دراسات متعددة تأثير الشاي الأخضر على خرق الكوليسترول، ما يساهم في تأثير إيجابي على صحة الإنسان

الصين منشأه

وحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، ينشأ الشاي الأخضر من الصين، حيث تتم معالجة الأوراق بالحرارة باستخدام طريقة التحميص، واليابان، حيث يتم تبخير الأوراق بشكل أكثر شيوعًا.

ويعد الشاي الأخضر غنيًا بشكل استثنائي بمركبات الفلافونويد التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار وتقليل تخثر الدم.

الكوليسترول الضار

ويشير تحليل تلوي من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الشاي الأخضر يقلل بشكل كبير من الكوليسترول الكلي، بما في ذلك الكوليسترول الضار أو الكوليسترول “الضار” في الدم.

ومع ذلك، لم يؤثر الشاي الأخضر على الكوليسترول الحميد، أو الكوليسترول “الجيد” – وهو النوع الذي يقاوم الآثار الضارة لكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

وفحص تحليل آخر تأثير استهلاك الشاي الأخضر على ضغط الدم.

واقترح تحليل آخر انخفاضا أكبر في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بعد تناول الشاي الأخضر.

تحذير

لكن يحذر أن يتم شرب كميات كبيرة من الشاي الأخضر ما قد يسبب آثارًا جانبية بسبب احتوائه على مادة الكافيين.

وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للشاي الأخضر: الصداع ومشاكل الأرق.