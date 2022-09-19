شكا مواطنون من تأخر دخول بعض الخدمات إلى مشروع وعيرة في المدينة المنورة، ضمن اختصاصات برنامج سكني.

وقال سكني عبر حساب العناية بالعملاء: إن المخطط المُشار إليه هو محط اهتمام البرنامج، ويتم العمل على إنهاء الإجراءات في أقرب وقت ممكن، وحريصون على إنهاء جميع الإجراءات في القريب العاجل.

حفريات وعدم سفلتة:

كما شكا مستفيدون من المشروع من الحفريات وعدم سفلتة بعض المناطق داخل المشروع، حتى إنها أصبحت تشبه الكمائن التي تتربص بالعابرين وتتلف المركبات.

ورفع الشاكون مطالبهم إلى الجهات المعنية بسرعة حل الأوضاع في المشروع ليتناسب مع احتياجات المواطنين الأساسية.