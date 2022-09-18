دخلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد في حالة من التأثر بسبب مكالمة طالبة بكلية الصيدلة تعاني مع شقيقها بعد وفاة والدها ومنعها من استكمال دراستها.

مشكلة طالبة أزعجت ريهام سعيد

وعرضت ريهام سعيد جزءًا من مكالمة الطالبة التي تدعى صفاء في برنامج “صبايا الشمس” المذاع على فضائية “الشمس” والتي تحدثت فيها عن رفض أخيها لاستكمال دراستها بعد وفاة والدها.

وقالت صفاء خلال المكالمة: “أنا داخلة رابعة صيدلة ووالدي متوفي من سنتين ونصف ومن يوم ما مات مشفتش يوم حنية أخويا حط إيده على كل حاجة ومذلولة ومش عارفة أدفع قسط الجامعة”، مناشدة إياها بمساعدتها في استكمال تعليمها.

تعليق ريهام سعيد

وعلقت ريهام سعيد بعد عرض مكالمة الطالبة، قائلة “أنا وقتها من كتر ما كانت متأثرة بحديث وبكاء الطالبة صفاء رديت عليها وقولتلها اعتبري الموضوع منتهي أنا مكنتش أعرف الموضوع منتهي إزاي”.

وأضافت: “مكنتش عارفة أقدر أساعد ولا لا، ومش عارفة هعمل إيه، ولكن ساعات اليقين والثقة في الله أنك تقدر تساعد حد، ربنا بيقولك اطمن واللي إنت عايزه هيحصل، وفعلا صفاء هتكمل تعليمها”.

وعقب ذلك، وجهت الطالبة صفاء، الشكر لريهام سعيد وعلى فريقها بمساعدتها والتواصل معها لحل الأمر.