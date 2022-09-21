رَصد اختبار جديد مشكلةً مؤرقة في هواتف “آيفون 14 برو”، ولم تكن موجودة في الإصدارات السابقة.

إصلاح الهاتف:

وأشار التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن هواتف “آيفون 14 برو” ليست أسهل في الإصلاح من الإصدارات السابقة للهواتف.

ورصَد الاختبار أن هاتفي “آيفون 14 برو” و”آيفون 14 برو ماكس”، لا يمكن للمستخدم العادي أن يصلحهما من تلقاء نفسه؛ وإلا سيضطر لأن يكسر الزجاج الخلفي للهواتف، ويحتاج للذهاب إلى أحد مراكز الصيانة المعتمدة من أبل.

هوائي الاتصالات:

ولم يتمكن خبراء “آي فيكست” الذين أجروا الاختبار، من التعرف على مكان هوائي القمر الصناعي المخصص للاتصالات في حالات الطوارئ؛ علمًا بأنهم تمكنوا من هوائيات الهواتف الخلوية و”واي فاي”.