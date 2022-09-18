أظهرت النسخة التجريبية من نظام تشغيل iOS 16.1 بعض الخلل في تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي GPS، على هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس للعديد من المستخدمين.

وحسب ما نقلته قناة “العربية” عن موقع “ماك رومرز” التقني، أوصى خبراء ومحللو هواتف آيفون بتجنب تحديث نظام التشغيل إلى نسخة Beta الحالية، خاصة الذين يعتمدون على تقنية تتبع المواقع في الوقت الحالي.

سبب الخلل غير واضح

وتعد الأخطاء شائعة في البرامج التجريبية، ولكن هذه المشكلة تؤثر على الوظيفة الأساسية لجهاز آيفون، حيث لا يزال سبب الخلل غير واضح.

عوائق أمام مستخدمي الآيفون

وسيضطر مستخدمو آيفون 14 برو الذين قاموا بالفعل بتثبيت الإصدار التجريبي من iOS 16.1 إلى الرجوع إلى إصدار iOS 16.0.1 أو الانتظار حتى يعمل إصدار iOS 16.1 beta الأحدث على إصلاح المشكلة.

وتتميز أجهزة آيفون 14 برو بدعم GPS مزدوج التردد، أي يعني استقبال إشارات من الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي تعمل على كل من تردد L1 القديم وتردد L5 عالي الطاقة، والذي يمكن أن ينتقل بشكل أفضل عبر العوائق مثل المباني والأشجار.