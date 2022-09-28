مصادرة 2410 كجم مخدرات بمياه الخليج

أعلنت البحرية الأمريكية مصادرة شحنة هيروين في مياه الخليج. وذكرت البحرية الأمريكية في بيان أن الشحنة التي تمت مصادرتُها هي الأكبر على الإطلاق هذا العام وتزن 2410 كجم من المخدرات الممنوعة، بقيمة 85 مليون دولار. وفي مايو الماضي، صادرت البحرية الأمريكية 640 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدرة، بقيمة 39 مليون دولار، من سفينة صيد طاقمها إيراني، خلال إبحارها في خليج عمان. تهريب: وقال بيان البحرية الأمريكية: إنه تم اعتراض السفينة أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق تستخدمه المنظمات الإجرامية تاريخيًّا لتهريب الأشخاص، والأسلحة، والمخدرات، والفحم. وأوضح البيان أن أفراد طاقم السفينة حاولوا التخلص من أكثر من 60% من المخدرات المضبوطة خلال اقتراب المدمرة. وقامت لجنة مكافحة الإرهاب بإجراء 9 عمليات ضبط ناجحة للمخدرات في عام 2022، مما أدى إلى مصادرة الهيروين والميثامفيتامين وحبوب الأمفيتامين والحشيش بقيمة إجمالية قدرها 130 مليون دولار. والقوات البحرية المشتركة هي أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم، وتضم 34 دولة، ومقرها الرئيسي في البحرين مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي.

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