أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود، لمواطن مصري من الحاصلين على الإقامة في دولة أوروبية.

وقالت الوزارة، في بيان لها: إنه في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة، وتم عزله في أحد المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عامًا، وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه، وفقًا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بجدري القرود:

– الحمى

– صداع بالرأس

– آلام العضلات

– آلام الظهر

– تورم الغدد الليمفاوية

– قشعريرة

– إنهاك

وبمجرد الإصابة بالحمى يبدأ الطفح الجلدي في الظهور على الوجه، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ثم يتطور لظهور طفح جلدي مؤلم وقروح مفتوحة، تبدأ عادةً على الوجه.

وإذا انتشر الطفح الجلدي في العين فقد يتسبب في العمى.