مصير سلمان الفرج لـ مباراة أمريكا

#مراسل_SSC | فيصل الملوقي:

سلمان الفرج لن يشارك في مباراة اليوم، ومشاركته في مباراة امريكا محل شك.#السعودية_الاكوادور#SSC pic.twitter.com/LxsuMcFimR — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 23, 2022

سلمان الفرج يغيب:

كشفت تقارير إعلامية عن مصير اللاعب سلمان الفرج حول المشاركة في مباراة المنتخب السعودي ضد الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.وغاب الفرج عن مواجهة الإكوادور اليوم للإصابة. فيصل الملوقي، مراسل قنوات SSC، أكد على أن مشاركة الفرج محل شك في مباراة أمريكا بسبب الإصابة.ومنذ الثلاثاء الماضي، غاب الفرج عن التدريبات الجماعية للمنتخب السعودي؛ نظير شعوره بآلام في عضلة الساق.وجاء تشكيل الأخضر لـ مباراة الإكوادور مكونًا من “محمد العويس في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، رياض شراحيلي، سامي النجعي، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان”. أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من “محمد اليامي، فواز القرني، نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، أحمد بامسعود، حسان التمبكتي، عوض الناشري، علي الحسن، محمد كنو، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، هارون كمارا”.