مصير سلمان الفرج لـ مباراة أمريكا

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وغاب الفرج عن مواجهة الإكوادور اليوم للإصابة. فيصل الملوقي، مراسل قنوات SSC، أكد على أن مشاركة الفرج محل شك في مباراة أمريكا بسبب الإصابة.
#مراسل_SSC | فيصل الملوقي:— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 23, 2022
سلمان الفرج لن يشارك في مباراة اليوم، ومشاركته في مباراة امريكا محل شك.#السعودية_الاكوادور#SSC pic.twitter.com/LxsuMcFimR