طلب المستشار الصحي والصيدلي د. صبحي حداد، من وزارة الصحة، استحداث طريقة للاستفادة من الأدوية في حال عدم استخدامها، كما يحدث في كثير من الدول.

فيديو | المستشار الصحي والصيدلي د. صبحي حداد: يحب على وزارة الصحة تفعيل طريقة لاسترجاع الأدوية للاستفادة منها كما تفعل كثير من الدول المتقدمة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8iCyPmHGzL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 3, 2022

طريقة استرجاع الأدوية

وقال د. صبحي حداد، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “إنه يحب على وزارة الصحة تفعيل طريقة لاسترجاع الأدوية للاستفادة منها كما تفعل كثير من الدول المتقدمة”.

وأضاف أن هذا الأمر معمول به في أمريكا وأوروبا والكثير من الدول المتقدمة، للاستفادة من الأطنان من الأدوية.