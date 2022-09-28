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منها العودة لنظام الفصلين الدراسيين

مطالب واقتراحات أمام وزير التعليم الجديد

2022-09-28 الساعة 8:26
مطالب واقتراحات أمام وزير التعليم الجديد
المواطن - الرياض

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صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، حيث تم تعيين يوسف بن عبدالله البنيان وزيرًا للتعليم. ورصدت “المواطن” على موقع تويتر، العديد من المطالب والاقتراحات التي وجهها المهتمون بالتعليم وأولياء الأمور لتكون على طاولة وزير التعليم الجديد. وكان هناك العديد من الشكاوى بشأن عدم احتساب سنوات الخدمة لمعلمات بند 105، وكذلك مطالب بعودة الهيبة للغة العربية تحدثًا وخطابة وتعبير؛ وذلك لأنها لغة أساسية وهوية لابد وأن تكون أساس البنية التعليمية.

فصلان:

كما رصدت “المواطن” العديد من المطالب الموجهة إلى وزير التعليم الجديد بشأن عودة الدراسة لتكون فصلين دراسيين بدلًا من 3 فصول، مع تنظيم النقل المدرسي وإدخال المجال العملي في المدارس بشكل أكبر وكذلك التركيز على التفكير الناقد وصنع القرار والمهارات الحياتية وهي المفروض أن تكون كلها ضمن مادة وحدة.

تصميم المدارس:

ورأى البعض أن المدارس تصميمها لا يتوافق مع التطور في التعليم وكذلك المقاصف، فضلاً عن وجود تشتيت لجهد المعلم بين المنصة والعطاء حضوري، حيث أكد بعض المعلمين أن المنصة لم يعد لها احتياج بل يجب أن يكون التركيز منصبًّا حضوريًّا لزيادة التفاعل بين الطلاب والمعلمين.
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