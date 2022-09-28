Icon

من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا Icon 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد Icon تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها العودة لنظام الفصلين الدراسيين

مطالب واقتراحات أمام وزير التعليم الجديد

2022-09-28 الساعة 8:26
مطالب واقتراحات أمام وزير التعليم الجديد
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، حيث تم تعيين يوسف بن عبدالله البنيان وزيرًا للتعليم. ورصدت “المواطن” على موقع تويتر، العديد من المطالب والاقتراحات التي وجهها المهتمون بالتعليم وأولياء الأمور لتكون على طاولة وزير التعليم الجديد. وكان هناك العديد من الشكاوى بشأن عدم احتساب سنوات الخدمة لمعلمات بند 105، وكذلك مطالب بعودة الهيبة للغة العربية تحدثًا وخطابة وتعبير؛ وذلك لأنها لغة أساسية وهوية لابد وأن تكون أساس البنية التعليمية.

فصلان:

كما رصدت “المواطن” العديد من المطالب الموجهة إلى وزير التعليم الجديد بشأن عودة الدراسة لتكون فصلين دراسيين بدلًا من 3 فصول، مع تنظيم النقل المدرسي وإدخال المجال العملي في المدارس بشكل أكبر وكذلك التركيز على التفكير الناقد وصنع القرار والمهارات الحياتية وهي المفروض أن تكون كلها ضمن مادة وحدة.

تصميم المدارس:

ورأى البعض أن المدارس تصميمها لا يتوافق مع التطور في التعليم وكذلك المقاصف، فضلاً عن وجود تشتيت لجهد المعلم بين المنصة والعطاء حضوري، حيث أكد بعض المعلمين أن المنصة لم يعد لها احتياج بل يجب أن يكون التركيز منصبًّا حضوريًّا لزيادة التفاعل بين الطلاب والمعلمين.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • والدة الطالبه أميرة العجلان الفائزه بالمركز الأول عالميا في معرض آيتكس الدولي

    الإهمام بمادة القرآن الكريم وفصل مواد الدين كما كانت سابقا كل ماده مستقلة بمنهجها ودرجاتها ودمج مادة الفنيه والبدنيه
    والاكتفاء بحصتين للاجتماعيه والاهتمام بالمقصف المدرسي وتخفيض أسعاره وسؤال الطلاب عن مايناسبهم
    وارسال الواجبات والاختبارات على جوالات أولياء الأمور وتفعيل مختبرات العلوم واجراء التجارب
    وفصل الجنسين في الفصول الأولية كل يرجع الى مدرسته
    قبول جامعات لطلاب ايتكس نفس ايسف

  • .....

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبارك لك منصبك الجديد ونسأل الله لك السداد والقبول والتوفيق والاخلاص في العمل كما نرجو من الله لما للعلم من اهمية في رفع الامم ان تنظر بعين الرأفة والرحمة للجنسيات غير السعودية أغلبهم من غير تعليم أن يتم قبولهم في المدارس الحكومية حتى لو فرض عليهم تكاليف رمزية افضل من ان يظلوا دون تعليم وجزاك الله خيرا

  • علي

    الغاء الفصول الثلاثة موقتا

إقرأ المزيد

شاهد.. جسر ينشطر نصفين أثناء افتتاحه
غرائب

شاهد.. جسر ينشطر نصفين أثناء افتتاحه

غرائب
البنوك السعودية : أهالي جدة الأكثر تفاعلًا...
السعودية اليوم

البنوك السعودية : أهالي جدة الأكثر تفاعلًا...

السعودية اليوم
انطلاق أولى جولات رالي عسير
الرياضة

انطلاق أولى جولات رالي عسير

الرياضة
طقس الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على...
السعودية اليوم

طقس الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
واتساب يتوقف على الأجهزة بنظام iOS 10,11
تكنولوجيا

واتساب يتوقف على الأجهزة بنظام iOS 10,11

تكنولوجيا
الأزيمع يستعرض مع العامري سير العمليات العسكرية...
السعودية اليوم

الأزيمع يستعرض مع العامري سير العمليات العسكرية...

السعودية اليوم
زيادة رأس مال شركة أنابيب الشرق إلى...
السوق

زيادة رأس مال شركة أنابيب الشرق إلى...

السوق
شاهد.. عروض فريق الصقور السعودية بمعرض سانيكول...
السعودية اليوم

شاهد.. عروض فريق الصقور السعودية بمعرض سانيكول...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه