تواصلت مساء أمس، في إيران التظاهرات الليلية تنديداً بمقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، فقد أفاد ناشطون بعمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في سنندج عاصمة كردستان إيران.

قطع للطرق الرئيسية

كما قطع محتجون طريقاً رئيسياً يؤدي إلى سنندج عاصمة كردستان، وفق ما أفاد ناشطون. كما أفادت منظمة حقوقية بإصابة 5 أشخاص بينهم حالات حرجة برصاص الأمن الإيراني ضد محتجين في مدينة سقز.

مظاهرات بعدة مدن

في الأثناء أفادت مصادر بأن مدينة سنندج انتفضت بمظاهرات ليلية احتجاجاً على تصرفات القوات الأمنية، وفقاً لـ”العربية”.

وأقدم المحتجون على تمزيق صور المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

جاء ذلك بعدما أقدم شبان غاضبون أثناء تشييع جثمان الفتاة البالغة من العمر 22 عاماً والتي قضت جراء التعذيب على أيدي الأمن، في مسقط رأسها بمدينة سقز في كردستان إيران، على تمزيق صور المرشد الإيراني علي خامنئي، ورجمها بالحجارة ثم حرقها.