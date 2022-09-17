أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن بدء استقبال طلبات الانضمام لبرنامج تطوير وتأهيل الكفاءات السعودية حديثي التخرج (PDP) لعام 2022م، من حملة الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية، لإعداد الموارد البشرية للعمل في قطاع الصناعات التعدينية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: