أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن بدء استقبال طلبات الانضمام لبرنامج تطوير وتأهيل الكفاءات السعودية حديثي التخرج (PDP) لعام 2022م، من حملة الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية، لإعداد الموارد البشرية للعمل في قطاع الصناعات التعدينية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
الهدف من البرنامج:
- تهدف شركة معادن من خلال البرنامج إلى تطوير وتفعيل إدارة المواهب لضمان جذب وتطوير القدرات البشرية بتدريب الملتحقين في البرنامج على مختلف الأعمال في مجال الصناعات التعدينية وتطوير مهاراتهم وكفاءتهم الإنتاجية بالتدريب العملي والنظري لإكسابهم المهارات الفنية العملية وتحفيز قدراتهم الذهنية على الإبداع والابتكار وتعزيز ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.
- تسعى شركة معادن إلى استقطاب المميزين من المواطنين السعوديين حديثي التخرج لمواكبة توسع مشاريع الشركة التعدينية في مختلف مناطق المملكة.
من ضمن الشروط:
- الشهادة الجامعية من جامعة مُعتمدة لدى وزارة التعليم.
- معدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5).
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
المزايا:
- رواتب تنافسية.
- رعاية طبية (تأمين طبي).
- بدل سكن.
- بدل مواصلات.
- مكافآت الأداء.
- المساعدة في البرامج التعليمية.
نبذة عن الشركة:
- تأسّست (معادن) بأمر ملكي عام 1997م، وأوكلت إليها مهمّة تطوير الثروات المعدنية في مناجم المملكة العربية السعودية. وفي عام 2004م، أقر مجلس الوزراء نظام الاستثمار التعديني الجديد في خطوة ساعدت على تنمية قطاع التعدين وتطوير البنية التحتية لسكة الحديد والميناء، اللذين مكّنا الشركة من نقل منتجاتها بسهولة إلى الأسواق.
طريقة التقديم:
أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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