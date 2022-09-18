دشّنت هيئة الهلال الأحمر السعودي برنامج تدريب الفئات السنية الصغيرة من الجنسين على الإسعافات الأولية.

الفكرة بدأت كحلم كان يراود رئيس الهيئة د. الجراح @alowaisjalal وخلال سنتين استطاع بقوة الإرادة وإيمان زملاءه وزميلاته أن يحول هذا الحلم إلى واقع.. وبهذا فإنّ #السعودية مقبلة على تأسيس جيل واعد يسبق سيّارة الإسعاف ويحافظ على الأرواح بإذن الله.. pic.twitter.com/uetcc1Y0iz — صلاح الغيدان (@salahalghaydan) September 17, 2022

برنامج معالي المحافظ

وأطلقت الهيئة، على هذا البرنامج اسم “معالي المحافظ”، وتعني معالي “علو مهمّة ومكانة هؤلاء المدربين الجدد حتى لو أعمارهم صغيرة”، بينما تعني تشير كلمة المحافظ إلى الأثر كـ مُحافظ على الأرواح.

الحلم يتحول لحقيقة

وعلق الإعلامي صلاح الغيدان بقوله إن الفكرة بدأت كحلم كان يراود رئيس الهيئة د. جلال العويسى، وخلال سنتين استطاع بقوة الإرادة وإيمان زملاءه وزميلاته أن يحول هذا الحلم إلى واقع.

وتابع الغيدان “وبهذا فإنّ السعودية مقبلة على تأسيس جيل واعد يسبق سيّارة الإسعاف ويحافظ على الأرواح بإذن الله”.