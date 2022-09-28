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معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 ينطلق غدًا

2022-09-28 الساعة 7:19
معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 ينطلق غدًا
المواطن - واس

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يشرع معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 أبوابه للزوار بداية من يوم غدٍ الخميس، ويستمر حتى يوم السبت 8 أكتوبر المقبل، في موقعه المعتاد بواجهة الرياض، تحت شعار “فصول الثقافة”، حيث سيقدم على مدى عشرة أيام برنامجاً ثقافياً شاملاً يغطي أوجه الإبداع كافة، كما تحضر فيه جمهورية تونس الشقيقة بوصفها ضيف شرف، وسط مشاركة 1200 دار نشر ودور بالوكالة تمثل 32 دولة.

معرض الرياض الدولي للكتاب

ويستقبل المعرض زوّاره يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى 12 منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً إلى 12 منتصف الليل، ليأخذهم في رحلةٍ أدبية ومعرفية من خلال أجنحة دور النشر التي تقدم مؤلفات نادرة وحديثة في مختلف المجالات الأدبية والثقافية والمعرفية والعلمية، إلى جانب أجنحة الهيئات الثقافية والمؤسسات العلمية والأكاديمية في المملكة التي تثري زوّارها بمعروضاتها من مخطوطات ومؤلفات، وأنشطة توعوية في عددٍ من القطاعات الثقافية كالطهي والتراث والأزياء والمكتبات وغيرها، وكذلك جناح الطفل المصمم خصيصاً لتعزيز حب القراءة والكتابة لدى النشء، وتنمية شغفهم في مختلف المجالات الإبداعية. ويقدم المعرض في برنامجه الثقافي نخبة من الكتاب والمؤلفين الذين سيتحدثون للزوار عن مؤلفاتهم عبر سلسلة لقاءات “حديث الكتاب”، إضافة إلى الندوات والمحاضرات الثقافية، والجلسات الحوارية التي تستضيف المفكرين والمبدعين في مختلف الموضوعات. كما يتضمن البرنامج الثقافي “الأمسيات الشعرية”، وورش عمل الطهي الحيّ، إلى جانب ما يزيد عن 150 ورشة عمل في مختلف المجالات الثقافية، والعروض السينمائية التي ستقدمها “سينما الحوش” لعشّاقها، والحفلات الغنائية، والعروض المسرحية المصاحبة.

تونس ضيف الشرف

ويحتفي المعرض بالثقافة التونسية -ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2022- عبر جملة من الفعاليات في التراث والثقافة التونسية، حيث تستضيف كبار المفكرين والأدباء والمثقفين، والمختصين في الثقافة والتراث التونسي، إضافة إلى حفلات غنائية يصافح من خلالها فنانون تونسيون جماهيرهم ومحبيهم، كما سيقدم شعراء تونسيون إبداعهم الشعريّ في فضاء المعرض. ويعود معرض الرياض الدولي للكتاب بحلَّةٍ متجددة مليئة بألوان الثقافة والأدب والمعرفة، بصفته أضخم حدث ثقافي في عام 2022، وواحدًا من أكبر التجمعات الثقافية في العالم التي تجمع صناع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القراء والمهتمين، وذلك بتنظيمٍ من هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مبادرة “معارض الكتاب” إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة.
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