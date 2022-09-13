صوت غالبية مساهمي شركة “تويتر” الشهيرة لصالح بيع الموقع للمياردير الأمريكي إيلون ماسك، وفقًا لما كشفته قناة “العربية” في جديد الصفقة المتواجدة بالمحكمة.

عدم انتهاك أي بنود

فيما أكدت شركة “تويتر”، أن أموالا دفعتها لمقدم بلاغ ضدها لا تنتهك أي بنود في صفقة شرائها بمبلغ 44 مليار دولار المبرمة مع إيلون ماسك، بعد أن بذل الأخير محاولة جديدة لإلغاء الصفقة.

وفي خطاب إلى “تويتر”، يوم الجمعة، قال محامو ماسك إن تقاعس تويتر عن الحصول على موافقته قبل دفع مبلغ 7.75 ملايين دولار إلى مقدم البلاغ بيتر زاتكو والمحامين عنه انتهك اتفاق الاستحواذ الذي يقيد متى يمكن لتويتر سداد مثل هذه المدفوعات.

انسحاب باطل

وأكد محامو “تويتر”، أن هذا التسيب من ماسك للانسحاب من الصفقة “باطل وجائر”، وفق ما نقلته “رويترز”.

تفاصيل الاتهام

وفي الشهر الماضي اتهم زاتكو، تويتر، التي عزلته من منصب رئيس الأمن بها في يناير الماضي، بالزعم كذبا أن لديها خطة أمن محكمة، كما اتهم شركة التواصل الاجتماعي بأنها أطلقت تصريحات مضللة بشأن دفاعاتها ضد المتسللين والحسابات المزيفة على منصتها على الإنترنت.

واتهم ماسك، رئيس شركة تسلا أيضًا، تويتر بتحريف الحقيقة عند الكشف عن الحسابات المزيفة أو الآلية على المنصة وسعى لفسخ الصفقة بناء على هذه الأسباب.

وسيجتمع مقدم البلاغ مع اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ اليوم، الثلاثاء، لمناقشة اتهاماته.