أظهر مقطع فيديو ردة فعل معلم تجاه عدد من الطلاب بعد تأخر أولياء أمورهم، في الذهاب إلى المدرسة واصطحابهم إلى المنزل عقب انتهاء اليوم الدراسي.

المعلم القدير حميد عايد الرويلي في #عرعر في فيديو متداول مناوب مع الطلاب بعد خروجهم من المدرسة قبل فترة يجلس بينهم يمازحهم حتى يصل ولي أمرهم ..

عندما يكون المعلم أب وأخ للطالب في داخل المدرسة وخارج المدرسة ..شكرا لك وشكرا لمصور هذا المقطع .. pic.twitter.com/sWFlfPpIho — جاسر الصقري (@jasseralsagri) September 10, 2022

عندما يكون المعلم أباً وأخاً للطلاب

وبين الفيديو الذي رصدته “المواطن” والمتداول على نطاق واسع أمس الأحد، المعلم حميد عايد الرويلي في عرعر وهو يجلس على الأرض بجانب سور المدرسة من الخارج وبرفقته 5 طلاب، حيث كان يتحدث معهم بشكل ودي ويُمازحهم.

وعلق الكاتب جاسر الصقري على الفيديو بالقول: المعلم القدير حميد عايد الرويلي في عرعر في فيديو متداول مناوب مع الطلاب بعد خروجهم من المدرسة قبل فترة يجلس بينهم يمازحهم حتى يصل ولي أمرهم.. عندما يكون المعلم أبًا وأخًا للطالب في داخل المدرسة وخارج المدرسة.. شكرًا لك وشكرًا لمصور هذا المقطع.

المعلم ظل مع الطلاب لضمان سلامتهم

وأشاد مغردون بالمعلم الذي حرص على التواجد مع الطلاب بعد تأخر أولياء أمورهم لضمان سلامتهم، وسط مطالب بتكريمه.

وأكد البعض أن هذا التصرف ليس الأول من المعلم تجاه طلابه، حيث حرص في بداية الدراسة على تقديم هدايا لهم.