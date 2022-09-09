سيدير الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم مباراة الهلال والزمالك المصري مساء اليوم الجمعة في بطولة كأس سوبر لوسيل استعدادًا لافتتاح ملعب لوسيل في قطر مستضيف نهائي كأس العالم 2022.

مسيرة حكم مباراة الهلال والزمالك

الجاسم هو حكم دولي منذ عام 2007 ويبلغ من العمر 35 عامًا.

ونال الشارة الدولية في عام 2013 وأدار عددًا من المباريات الكبيرة خلال مسيرته التحكيمية، أدار الجاسم كذلك نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020 بين أولسان الكوري الجنوبي وبيرسيبوليس الإيراني، ونهائي كأس العالم للأندية عام 2019 بين ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.

وسيقود الجاسم مباريات في مونديال قطر مع الحكمين ” الإماراتي محمد عبدالله حسن والجزائري مصطفى غربال”.

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والزمالك

وسوف تنطلق المباراة عبر قنوات ” القناة الرياضية السعودية، On Time Sports المصرية، قناة الكأس HD 1، قناة Bein Sports “، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب لوسيل المستضيف لنهائي كأس العالم 2022 بـ قطر.