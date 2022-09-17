أعلنت إدارة شؤون الطلاب بمعهد الحرم المكي الشريف عن انطلاق برنامج حفظ المتون العلمية لطلاب وطالبات معهد الحرم المكي الشريف، بَدَأَ من يوم الأحد الموافق ١٤٤٤/٢/٢٢هـ.

الارتقاء بمستوى الطلاب:

وأوضح مدير إدارة شؤون الطلاب في معهد الحرم المكي الشيخ أحمد بن حسين باعيسى أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى الطلاب العلمي والمعرفي وتجويد مخرجات المعهد والعناية بالتأصيل العلمي، فيحفظ الطالب المتون المقررة في المعهد وغيرها من المتون العلمية التي تعتبر أصولا في علوم الشريعة، حاثّا طلاب العلم على الالتحاق بهذه البرامج النوعية.

متابعة مستمرة:

وأعرب الشيخ أحمد باعيسى عن شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على حرصه الكبير ومتابعته المستمرة لما يقدم للطلاب والطالبات وما يصب في ترقيهم في مدارج العلم والمعرفة، كما تقدم بالشكر إلى مدير معهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي نظير دعمه للبرامج والمبادرات مما يسهم في دفع العملية التعليمية في أروقة المعهد إلى مستويات قياسية ومنشود.