غادرت ثاني طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى جمهورية باكستان، وعلى متنها مساعدات إنسانية وغذائية وإيوائية، يستفيد منها أكثر من 9500 متضرر.

فيديو | إقلاع ثاني طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى باكستان #الإخبارية pic.twitter.com/fXIRHs7Hnb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2022

ثاني طلائع الجسر الجوي

وحسب قناة “الإخبارية”، تشكل هذة الطائرة ثاني طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى باكستان الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الشقيقة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

90 طنًا من المساعدات

وتحمل الطائرة على متنها 90 طنًا من المساعدات الإنسانية والغذائية والمستلزمات الطبية من أجل متضرري الفيضانات بباكستان.

أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي

ووصلت أمس الثلاثاء، إلى مدينة كراتشي بباكستان، طائرة إغاثية تحمل على متنها 90 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية ليستفيد منها أكثر من 9500 متضرر.

وكانت هذه الطائرة أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الشقيقة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

العلاقات الأخوية بين البلدين

وتأتي المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب الباكستاني للتخفيف من معاناة المتضررين من موجة السيول والفيضانات التي ضربت عدداً من المدن والأقاليم الباكستانية ونجم عنها خسائر بليغة في الأرواح والممتلكات، حيث يجسد ذلك العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وهي امتداد لدعم المملكة لباكستان في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية.