من منطقة نجد وتحديدًا من سلسلة جبال طويق، ينطلق الموسم السادس من برنامج “TOP CHEF” بصيغته العربية على MBC1 و”MBC العراق”، وذلك غدًا الأربعاء.

موسم موجه لجيل الشباب

وصوّر هذا الموسم بالكامل في عاصمة المملكة الرياض، في حلقات تتوجه إلى العائلة عمومًا وإلى جيل الشباب خصوصًا، مع لجنة التحكيم الثلاثية المؤلفة من الشيف منى موصلي، الشيف بوبي شين، والشيف مارون شديد، الذين يعملون على تقييم المشتركين إثر إخضاعهم لاختبارات دقيقة تظهر مهاراتهم وبراعتهم في إعداد أشهى الأطباق والمأكولات المحلية والعالمية، وتبين التقنيات التي يستخدمونها في تنفيذ وصفاتهم.

بالإضافة إلى إبراز التراث السعودي الطبيعي والتاريخي والثقافي، والمزج بين العراقة والتاريخ من جهة، وبين الحداثة والتنوع من جهة ثانية.

أحداث حيوية من قلب الرياض

وتهتم الحلقات الجديدة بإقامة أحداث ومناسبات حيوية في قلب العاصمة الرياض، وتنطلق مغامرة الطهي والتحدي مع 16 مشتركاً، يخوضون أولى التحديات التي تتيح لـ 15 فقط منهم من التعرف إلى مطبخ “توب شيف” في الحلقة الثانية.

وتستمر المنافسات بين المشتركين إلى حين تتويج واحد منهم فقط فائزاً بلقب توب شيف بموسمه السادس، ويحصل إثر ذلك على عدد من الجوائز النقدية والعينية.

ويُعرض برنامج “TOP CHEF” اعتباراً من غدٍ الأربعاء على MBC1، كل أربعاء 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية، فيما يُعرض على “MBC العراق”، نفس اليوم كل أربعاء 11:00 ليلاً بتوقيت العراق.