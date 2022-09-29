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مغردون لـ تيك توكر: بر الوالدين ليس اختيارًا

2022-09-29 الساعة 7:34
مغردون لـ تيك توكر: بر الوالدين ليس اختيارًا
المواطن - الرياض

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أثارت إحدى مشاهير تيك توك الجدل بعد مقطع فيديو طلبت فيه من أولياء الأمور عدم تحميل الأبناء مسؤولية الاعتناء بالآباء عند الكبر.
ونصحت التيك توكر أولياء الأمور بالاعتناء بأنفسهم عند الكبر من خلال ادخار مبالغ مالية بدلًا من ذرع فكرة الاعتناء بهم لدى الأبناء مؤكدة أن هذا الأمر يسبب عبئًا على الأبناء طوال حياتهم.

جدل وانقسام

وأثار رأي التيك توكر الجدل والانقسام بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن هناك بعضًا من الأباء يرهقون أبناءهم بهذا الأمر حيث يظلون طوال الحياة يرددون على مسامع أبنائهم أهمية الاعتناء بهم عند الكبر وهذا الأمر ليس دور الأبناء. وعلى الجانب الآخر أكد البعض أن اعتناء الأبناء بالآباء جزء من الترابط الأسري.

بر الوالدين

في البداية قالت الدكتورة فهدة الهريفي:” ما فائدة العلاقات الإنسانية والاحتواء الأسري إذا استمر تدمير قدسية الأسرة ومسخ العلاقات وتهميش الوالدين وتنفير الأزواج وتشويه القيم أصبح ظاهرًا ومخيفًا .. هذا التوجه المشبوه هدفه معلوم ومن وراءه وهؤلاء الحمقى يروجون له وكأنه شيء معياري وجوده واجب بل ويدافعون عن هذا الهبل !!” وقال أحد المغردين :”الأبناء يجب أن يتم احترامهم وتربيتهم بأفضل طريقة، ومعاملتهم أحسن معاملة، وللأمانه أشاهد هنالك سوءًا بالمعاملة والأسلوب من قبل بعض الوالدين تجاه الأبناء، كما أنه واجب شرعي وإنساني برك بوالديك واحترامك لهم حتى وإن كانت معاملتهم معك سيئة، يجب أن نعي لهذا لأنه ينعكس على شخصية الأبناء.” وقالت مغردة أخرى :”طاعة الوالدين والإحسان إليهما والبر بهما واجب وأمر من الله سبحانه وتعالى والموضوع لا يحتمل التخيير وليس فيه نقاش”
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